CAN 2025 : l’Afrique du Sud réussit son entrée face à l’Angola

L’Afrique du Sud a idéalement lancé sa campagne à la Coupe d’Afrique des nations 2025. Au terme d’un match engagé et rythmé, les Bafana Bafana se sont imposés face à l’Angola (2-1), ce lundi, lors de la première journée de la phase de groupes.

Les Sud-Africains ont ouvert le score grâce à Oswin Appollis à la 21e minute, avant de voir les Palancas Negras réagir par l’intermédiaire de Show (35e). Les deux équipes ont ainsi regagné les vestiaires sur un score de parité à l’issue d’une première période disputée.

En seconde période, l’Afrique du Sud a accentué la pression et a fini par faire la différence à la 79e minute, lorsque Lyle Foster a trouvé le chemin des filets, offrant l’avantage décisif aux siens.

Malgré une fin de rencontre animée et plusieurs tentatives angolaises pour revenir au score, la défense sud-africaine est restée solide jusqu’au coup de sifflet final.

Grâce à ce succès, les Bafana Bafana prennent provisoirement la tête du groupe B, en attendant la rencontre de ce lundi soir entre l’Égypte de Mohamed Salah et le Zimbabwe. Lors de la prochaine journée, l’Afrique du Sud affrontera les Pharaons dans un duel très attendu, tandis que l’Angola sera opposé aux Warriors.