Révision du procès Sonko–Mame Mbaye Niang : Les avocats du leader de Pastef au front

Les avocats du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko sont montés au créneau ce lundi 22 décembre 2025 pour défendre le recours en révision engagé dans l’affaire de diffamation l’opposant à l’ancien ministre Mame Mbaye Niang. Une démarche judiciaire qu’ils présentent comme un combat pour la vérité et la justice, sans aucun lien avec l’éligibilité politique de leur client.

Me Saïd Larifou, avocat comorien membre de la défense, a tenu à lever toute ambiguïté sur l’objet de la procédure. Selon lui, le recours en révision n’a « absolument rien à voir avec l’éligibilité de M. Ousmane Sonko », celle-ci étant « acquise, pleine et définitive ». Il rappelle que l’actuel Premier ministre est inscrit sur les listes électorales et qu’il a conduit une liste validée par les électeurs lors des dernières élections législatives.

L’avocat précise que la démarche vise exclusivement à réparer une injustice. Il s’agit, selon ses mots, de « rétablir les droits qui ont été violés et une vérité qui n’aurait jamais dû être confisquée ». La condamnation prononcée en 2023 relèverait d’une erreur judiciaire majeure, ayant entraîné de lourds préjudices politiques, démocratiques et institutionnels. Il évoque une « anomalie démocratique » et affirme que la dignité de son client doit être pleinement rétablie.

Me Saïd Larifou a également tenu à clarifier une confusion fréquente dans le débat public, distinguant l’amnistie de l’innocence. L’amnistie, explique-t-il, constitue un effacement légal motivé par un souci d’apaisement politique, mais ne vaut pas reconnaissance de l’innocence. C’est précisément pour cette raison que le recours en révision est, selon la défense, légitime et nécessaire, en tant que démarche de vérité et de justice, et non comme un arrangement politique.

Balayant toute accusation de traitement de faveur, l’avocat rappelle que la procédure engagée est prévue par la loi sénégalaise et ouverte à tout citoyen. Toute personne estimant avoir été condamnée à tort et disposant d’éléments nouveaux peut demander la révision d’une décision définitive. « Il ne demande pas une faveur, il demande l’application de la loi », insiste-t-il, soulignant que ce droit vaut pour Ousmane Sonko comme pour n’importe quel Sénégalais.

Sur le plan judiciaire, Me Macodou Ndour a dénoncé ce qu’il qualifie de manipulation ayant entaché la condamnation de son client. Selon lui, la décision repose sur « un mensonge » affirmant qu’Ousmane Sonko aurait diffamé Mame Mbaye Niang, évoquant une « cabale administrative et judiciaire » dans l’affaire liée au PRODAC. Il a précisé qu’une demande de révision est en cours d’examen par les instances compétentes.

Une commission spéciale composée de hauts magistrats a déjà rendu un avis favorable. Le dossier a été transmis par le Garde des Sceaux au Procureur général, qui doit saisir le Premier président de la Cour suprême afin de réunir la juridiction appelée à se prononcer sur la recevabilité de la demande de révision. Si celle-ci est jugée recevable, l’affaire sera renvoyée devant une nouvelle Cour d’appel. En cas de relaxe, la défense envisage des demandes de réparation pour condamnation injustifiée, ainsi que d’éventuelles poursuites pour dénonciation calomnieuse.

Me Ciré Clédor Ly, autre avocat de la défense, a rappelé que la révision du procès constitue un droit fondamental. Il a présenté cette procédure exceptionnelle comme le seul moyen pour une victime d’une erreur judiciaire de remettre en cause l’autorité de la chose jugée et d’obtenir l’annulation d’une condamnation devenue définitive. Selon lui, l’objectif est le rétablissement de la vérité sur des accusations et une condamnation qu’il qualifie d’injustes.

La demande de révision repose sur l’apparition d’un élément nouveau majeur, à savoir le rapport du PRODAC, dont l’existence avait été contestée durant le procès de 2023 et qui a refait surface depuis l’accession d’Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Me Ciré Clédor Ly a vivement critiqué le déroulement du procès initial, évoquant de graves violations des droits de la défense et du droit à un procès équitable, ainsi que de nombreuses irrégularités procédurales.

Répondant aux interrogations sur la situation juridique actuelle de son client, l’avocat a affirmé qu’Ousmane Sonko demeure électeur et éligible, et qu’il le restera. Selon lui, toute controverse autour de cette question est dénuée de fondement juridique.