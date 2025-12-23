Ousmane Sonko se projette sur 2029…Ses avocats au front

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et son leader se projettent déjà dans l’avenir ! Devant une foule de partisans réunis à Dakar pour la « Journée des martyrs », Ousmane Sonko avait réitéré son ambition présidentielle pour le scrutin de 2029. « Rien ne peut m’empêcher d’être candidat ! », avait -il lancé, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie de reconquête du pouvoir de plein droit, après avoir été écarté de la course en 2024.

En se projetant ainsi à quatre ans de l’échéance, le chef du gouvernement ne se contente pas de rassurer sa base électorale, il installe une vision politique à long terme. Cette annonce intervient alors que l’actuel Premier ministre est le pilier central du régime en place sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Pour les analystes, cette posture vise à réaffirmer son leadership naturel sur le mouvement Pastef et à dissiper les doutes sur sa détermination, malgré les obstacles juridiques qui ont jalonné son parcours.

Cette déclaration prématurée soulève toutefois des interrogations sur la dynamique au sommet de l’État. En affichant ses ambitions personnelles, Ousmane Sonko semble vouloir signifier que son rôle actuel de Premier ministre n’est qu’une transition nécessaire avant l’aboutissement de son projet initial. Cette projection vers 2029 pourrait, à terme, redéfinir les équilibres au sein de la coalition au pouvoir, tout en envoyant un message de continuité aux partenaires internationaux et aux investisseurs sur la pérennité du « Projet ».

C’est ainsi que le collectif des avocats d’Ousmane Sonko est monté au créneau pour donner une assise juridique à cette ambition politique. Lors d’une conférence de presse, Mes Macodou Ndour, Ciré Clédor Ly et Said Larifou ont plaidé pour une révision du procès pour diffamation dans l’affaire Prodac, qui avait opposé leur client à l’ancien ministre Mame Mbaye Niang. Pour la défense, cette condamnation repose sur une « manipulation judiciaire » qu’il convient désormais de corriger.

Maître Said Larifou a tenu à préciser que l’éligibilité du Premier ministre n’est plus un sujet de débat technique. Selon lui, celle-ci est « acquise, pleine et définitive », s’appuyant sur le fait qu’Ousmane Sonko est régulièrement inscrit sur les listes électorales et a récemment conduit une liste législative. Le recours en révision engagé ne viserait donc pas à obtenir un droit de vote, mais à laver l’honneur de leur client et à rétablir une « vérité historique » sur le fond du dossier.

Un point crucial soulevé par la défense concerne la loi d’amnistie adoptée en 2024. Maître Larifou a souligné que « l’amnistie n’est pas l’innocence ». Si la loi a permis un apaisement politique et un effacement légal des peines, elle ne retire pas, selon lui, le stigmate d’une condamnation jugée injuste. La demande de révision se veut donc une démarche de justice pure, visant à obtenir une relaxe totale plutôt qu’un simple pardon législatif, afin de clore définitivement ce chapitre judiciaire.

Au cœur de cette demande de révision se trouve l’apparition de ce que les avocats qualifient d’« élément nouveau » : le rapport interne du Prodac. Maître Ciré Clédor Ly a affirmé que ce document, dont l’existence même avait été contestée lors du procès initial en 2023, est aujourd’hui accessible. Selon la défense, ce rapport prouverait la véracité des propos tenus par Ousmane Sonko à l’époque, transformant ainsi la diffamation présumée en une dénonciation d’utilité publique.

La ministre de la Justice, Yassine Fall, aurait officiellement saisi la Cour suprême pour examiner cette requête. Si la haute juridiction juge la demande recevable, l’affaire sera renvoyée devant une nouvelle Cour d’appel. Ce processus pourrait aboutir à l’annulation pure et simple de la condamnation passée. Pour les avocats, il s’agit d’un droit fondamental ouvert à tout citoyen, soulignant que la justice sénégalaise a ici l’occasion de prouver son indépendance vis-à-vis des anciennes pressions politiques.

L’issue de cette bataille judiciaire sera déterminante pour le paysage politique de 2029. En cherchant à effacer judiciairement son passé carcéral et ses condamnations, Ousmane Sonko prépare un terrain vierge pour sa future campagne. Au-delà du symbole, une victoire devant les tribunaux renforcerait sa stature d’homme d’État ayant triomphé des « artifices juridiques ». Le Sénégal s’apprête ainsi à vivre un long feuilleton où le droit et la politique resteront, plus que jamais, intimement liés.

La rédaction de Xibaaru