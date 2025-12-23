En rentrant chez lui…un étudiant se retrouve au milieu d’une fusillade

Les faits se sont déroulés samedi soir à Villeurbanne, une banlieue de Lyon.

Vers 20H15, une violente rixe a éclaté entre deux hommes devant la Poste de la place Granclément.

L’un d’eux a sorti un pistolet à petit calibre et a visé les jambes de l’autre.

Ces coups de feu ont fait une victime collatérale. Un jeune étudiant de 22 ans, qui rentrait chez lui, a reçu une balle dans le genou.

Il a été transporté à l’hôpital où il a été opéré en urgence. Il ne pourra pas marcher pendant au moins trois mois et aura au moins six mois de kiné.

Quant au tireur, il a pris la fuite à bord d’une trottinette et est activement recherché par les forces de l’ordre.

Quant à la première victime, touchée aux cuisses et aux mollets, elle a été prise en charge à l’hôpital en urgence relative.

Cet homme de 32 ans, connu des services de police et en situation irrégulière, a depuis été entendu par les enquêteurs.

