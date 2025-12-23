Affaire Aziz Dabala : sa famille demande la restitution de…

Alors que l’enquête se poursuit avec de nouvelles auditions, la famille de Aziz Dabala sort de sa réserve. À Pikine, les proches de l’artiste, assassiné dans son appartement de Technopole, réclament avec insistance la levée des scellés apposés sur les lieux du drame ainsi que la restitution de ses effets personnels, inaccessibles depuis les faits.

Au nom de la famille, Mamadou Bâ, dit Modou, frère aîné du défunt, repris par L’Observateur, explique que cette démarche ne vise pas à s’approprier les biens de l’artiste, mais à atténuer la douleur et permettre un début du processus de deuil.

L’impossibilité d’accéder à l’appartement, où se trouvent vêtements, souvenirs et documents personnels, prolonge selon lui le traumatisme et empêche la famille de « tourner la page, même symboliquement ».

Refusant de commenter les convocations judiciaires en cours, la famille concentre sa demande sur cette requête qu’elle juge essentielle.