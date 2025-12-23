Affaire Kocc Barma : Unen seconde personne interpellée

La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a procédé à l’arrestation d’un deuxième « correspondant » d’El Hadji Babacar Dioum, plus connu sous le pseudonyme Kocc Barma. Le mis en cause est soupçonné d’avoir transmis des vidéos intimes au cerveau du réseau via l’adresse électronique de la plateforme illicite.

Présenté au doyen des juges d’instruction, il a été inculpé et placé sous le régime du contrôle judiciaire, souffle Libération dans son édition de ce mardi 23 décembre.

Cette nouvelle interpellation, rappelle le journal, s’inscrit dans une vaste enquête visant à démanteler l’ensemble du réseau de complices impliqués dans la diffusion de contenus sensibles et les pratiques de chantage numérique. Un premier suspect avait déjà été arrêté pour avoir partagé une vidéo intime mettant en cause son ex-compagne.

Après avoir neutralisé les principaux commanditaires de ce dossier, présenté comme l’un des plus grands scandales de cybercriminalité au Sénégal, la DSC concentre désormais ses efforts sur l’identification systématique de tous les individus ayant alimenté le système en données illicites, complète la même source.