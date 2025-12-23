Économie halal : l’ADEPME positionne les PME sénégalaises au cœur des chaînes de valeur internationales

L’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), en collaboration avec Appsaya, a organisé ce mardi la Journée du Halal, un événement stratégique inscrit au programme officiel de la Foire internationale de Dakar (FIDAK). Placée sous le thème « L’économie halal, un levier de croissance pour nos PME », cette rencontre de haut niveau a réuni autorités gouvernementales, partenaires techniques et financiers, représentations diplomatiques et acteurs du secteur privé autour des enjeux et opportunités de l’économie halal.

La cérémonie s’est tenue sous la présidence de Ibrahima Thiam, Secrétaire d’État au Développement des PME/PMI, en présence des ambassadeurs de la Malaisie et de l’Indonésie, ainsi que du Directeur général de l’ADEPME. Les échanges ont été ouverts par Justin Correa, Directeur général du CICES, qui a rappelé le rôle stratégique de la FIDAK comme plateforme de promotion économique et de mise en relation des acteurs nationaux et internationaux.

Dans son discours, le Directeur général de l’ADEPME, Alpha Thiam, a souligné que la Journée du Halal n’est ni symbolique ni conjoncturelle, mais constitue une initiative stratégique et structurante. Selon lui, elle marque une étape décisive dans l’ambition de faire du Sénégal un pôle halal de référence en Afrique de l’Ouest, au service des PME, de la jeunesse et de la souveraineté économique nationale.

Alpha Thiam a tenu à déconstruire certaines perceptions en rappelant que le halal ne saurait être réduit à un simple marché religieux. Il s’agit d’une économie mondiale, ouverte, inclusive et normative, couvrant de nombreux secteurs tels que l’agroalimentaire, la cosmétique, la pharmacie, la finance, l’assurance, la logistique, le tourisme et l’innovation digitale. Le marché mondial du halal, estimé entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars, affiche des taux de croissance soutenus, parfois supérieurs à 10 %, dépassant dans certains cas la dynamique de croissance de nombreuses économies nationales.

Dans ce contexte, le Sénégal dispose d’atouts majeurs, avec une population majoritairement musulmane et une crédibilité naturelle sur ce marché. Pour l’ADEPME, le choix du halal relève avant tout d’un développement stratégique permettant de diversifier les exportations, de monter en gamme la production nationale, de structurer les chaînes de valeur locales, de créer des emplois durables et d’attirer des financements éthiques et responsables.

Le Directeur général de l’ADEPME a également mis en évidence l’alignement de cette orientation avec l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui vise la construction d’une économie souveraine, productive, performante et inclusive. À ses yeux, l’économie halal répond pleinement à ces ambitions en favorisant l’industrialisation, la formalisation des PME et leur connexion aux marchés internationaux, tout en respectant des standards élevés de qualité, de traçabilité et de responsabilité.

La Journée du Halal s’est articulée autour de plusieurs axes majeurs, notamment les normes et la certification halal, les opportunités de marché au niveau national et à l’export, une exposition dénommée « Halal Market », ainsi que des sessions de networking B2B réunissant acheteurs, distributeurs et investisseurs. Ces échanges ont permis aux entreprises participantes d’explorer des opportunités concrètes, allant de rencontres ciblées à la signature de protocoles d’accord et à la mise en place de partenariats stratégiques durables.

Intervenant à cette occasion, le Secrétaire d’État au Développement des PME/PMI, Ibrahima Thiam, a salué une initiative en parfaite cohérence avec les priorités nationales. Il a rappelé que le halal figure désormais parmi les secteurs stratégiques de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, au regard de son potentiel dans l’industrie, l’agroalimentaire, la pharmacie et le commerce. Selon lui, le halal ne doit pas être perçu uniquement comme un segment commercial, mais comme une chaîne économique structurante nécessitant un encadrement rigoureux et un accompagnement soutenu des entreprises.

Le Secrétaire d’État a également mis en exergue le travail de fond déjà réalisé par l’ADEPME, notamment à travers des missions de prospection et des échanges internationaux en Turquie et en Malaisie. Il a assuré que le Sénégal est désormais mieux préparé à investir durablement ce secteur, avec des PME de plus en plus outillées pour répondre aux exigences des marchés halal.

Présente à la FIDAK, la représentation diplomatique de la Malaisie a réaffirmé l’engagement de son pays à accompagner le Sénégal dans la structuration de son écosystème halal. La Malaisie, reconnue comme leader mondial du halal en matière de normes et de chaînes de valeur, a souligné que le respect des standards internationaux constitue un levier essentiel pour accéder aux marchés mondiaux et renforcer la compétitivité des entreprises.

Au terme des échanges, l’ADEPME a réaffirmé sa volonté de faire de l’économie halal un levier durable de transformation économique. La Journée du Halal 2025 se veut ainsi un point de départ vers une économie plus juste, plus compétitive et mieux alignée avec l’identité et les ambitions du Sénégal, en vue d’un positionnement affirmé des PME sénégalaises au sein des chaînes de valeur internationales du halal.