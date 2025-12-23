Soya Diagne face à deux nouvelles plaintes

En détention préventive à la prison de Rebeuss depuis octobre, l’homme d’affaires Soya Diagne a été extrait de sa cellule ce lundi. L’Observateur informe qu’il a été conduit dans les locaux de la Sûreté urbaine (SU) pour y être auditionné sur deux nouvelles plaintes portant sur des faits d’abus de confiance et d’escroquerie.

Alors que le Doyen des juges lui avait récemment accordé une liberté provisoire sous bracelet électronique, l’appel interjeté par le Parquet général le maintient toujours derrière les barreaux. Ces nouvelles charges compliquent davantage sa situation carcérale.

La première plainte, déposée par Souleymane Ba Diallo, remonte à 2016, rembobine le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm). Le plaignant affirme avoir livré une cargaison de lait en poudre d’une valeur de près de 24 millions de francs CFA. Après un acompte de 5 millions, Soya Diagne aurait remis deux chèques de la BSIC revenus impayés pour défaut de provision. Lors de sa confrontation avec la victime, le mis en cause a reconnu les faits, tout en invoquant la prescription des poursuites, détaille la même source.

L’Observateur enchaîne : la seconde plainte, émanant de Mouhamadou Seck, concerne une transaction datant de 2017. Soya Diagne aurait commandé 400 cartons de café pour un montant de 10,4 millions. Là encore, seul un acompte de 1,4 million a été versé, le reliquat ayant été réglé par un chèque sans provision. Face aux enquêteurs, l’homme d’affaires a maintenu la même ligne de défense, se réfugiant derrière la prescription des faits.

À l’issue de son interrogatoire, Soya Diagne a été réintégré à la maison d’arrêt de Rebeuss. Il est initialement poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes mœurs, rappelle le titre de Gfm repris par Seneweb.