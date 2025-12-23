Agropole Sud : le Président Diomaye impulse la transformation agro-industrielle en Casamance

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, ce matin, une visite au Parc agro-industriel d’Adéane, infrastructure stratégique du projet Agropole Sud, illustrant concrètement sa vision d’un climat des investissements renforcé, à la fois sur les plans physique, productif et territorial.

Cette plateforme agro-industrielle ambitionne de créer un environnement structuré, sécurisé et fonctionnel, propice à l’implantation et au développement des entreprises. En se rapprochant des bassins de production, le parc vise à stimuler la création de valeur ajoutée locale et à dynamiser durablement l’économie de la Casamance.

Lors de cette visite, le Chef de l’État a exhorté les acteurs économiques nationaux et internationaux à saisir les opportunités offertes par l’Agropole Sud, en exploitant pleinement les potentiels agricoles et industriels de la région. Il a souligné l’importance de l’engagement du secteur privé dans la transformation structurelle de l’économie locale, au bénéfice des populations.

Cette initiative s’inscrit dans une orientation stratégique forte : faire de la transformation locale des produits agricoles un pilier de la souveraineté économique, de la création d’emplois et de la prospérité partagée, conformément aux ambitions de la Vision Sénégal 2050.

Les retombées attendues du projet sont significatives. L’Agropole Sud vise un taux de transformation des produits agricoles porté à 60 %, la création de plus de 14 500 emplois directs et d’environ 35 000 emplois indirects, ainsi que la mobilisation de 125 milliards de FCFA d’investissements privés, en priorité au profit des jeunes, des femmes et des producteurs locaux.

Point d’orgue de cette visite, le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé l’inscription d’un budget complémentaire de 41 milliards de FCFA dans la loi de finances 2026, destiné à accélérer la montée en puissance de l’Agropole Sud et à en maximiser les impacts économiques et sociaux.

Par cette décision, le Chef de l’État réaffirme sa volonté de bâtir une économie productive, inclusive et territorialisée, où l’État joue pleinement son rôle de facilitateur, le secteur privé celui d’investisseur, et les populations celui de bénéficiaires directs de la croissance.

À terme, l’Agropole Sud se positionne comme un modèle structurant de transformation économique, appelé à être étendu et répliqué dans d’autres régions du Sénégal.