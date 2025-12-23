Ziguinchor : Diomaye pose la première pierre du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce matin, à Sindone, à la pose de la première pierre du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Ziguinchor, sur un site d’une superficie de 10 hectares. Ce projet emblématique marque une nouvelle étape dans la politique de modernisation et d’équité du système éducatif sénégalais.

Porté par le Ministère de l’Éducation nationale, le LYNAQE s’inscrit dans la volonté des autorités de rapprocher l’éducation de qualité des populations, tout en promouvant la rigueur, la discipline, l’excellence académique et l’égalité des chances. Il ambitionne d’offrir aux élèves un cadre d’apprentissage performant, propice à la réussite scolaire et à la formation de citoyens responsables.

Conçu comme un campus scolaire moderne et intégré, le lycée comprendra des blocs pédagogiques en R+1, des bâtiments administratifs, une bibliothèque numérique, des internats distincts pour les filles et les garçons, un réfectoire, une infirmerie et un amphithéâtre. Le projet prévoit également d’importantes infrastructures sportives, dont des terrains multisports, un terrain de football réglementaire et une piste d’athlétisme, ainsi que des logements administratifs et des parkings.

Dans une approche durable et innovante, le LYNAQE de Ziguinchor sera doté d’infrastructures d’appui modernes, notamment une mini-centrale solaire, un château d’eau et une mini-ferme pédagogique, destinées à renforcer l’autonomie énergétique et la formation pratique des élèves.

Entièrement financé par l’État du Sénégal, avec l’appui de ressources extérieures, le coût global du projet, incluant la construction et l’équipement, est estimé à 10,1 milliards de francs CFA.

À travers la réalisation de ce lycée d’excellence, le Président Bassirou Diomaye Faye réaffirme son engagement à faire de l’éducation un pilier central de la Vision Sénégal 2050. Cette initiative vise à renforcer l’investissement dans le capital humain, à réduire les disparités territoriales et à offrir à la jeunesse de Ziguinchor des conditions optimales de réussite scolaire et d’épanouissement, au service du développement durable du Sénégal.