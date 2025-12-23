CAN 2025 : Le Sénégal démarre fort face au Botswana

Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne dans le groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant avec autorité contre le Botswana (3-0), ce lundi au Maroc.

Dominateurs dès l’entame, les Lions de la Teranga ont longtemps buté sur un gardien botswanais en état de grâce, auteur de multiples arrêts décisifs. Mais la pression constante a fini par payer : Nicolas Jackson a ouvert le score à la 40e minute sur un centre d’Ismail Jakobs.

Au retour des vestiaires, Jackson a doublé la mise d’un geste de classe, confirmant sa forme étincelante. En fin de rencontre, les remplaçants sénégalais ont scellé le succès : Sabaly a servi Chérif Ndiaye, qui a inscrit son premier but en phase finale de CAN.

Avec cette victoire nette (3-0), la plus large enregistrée depuis le début du tournoi, le Sénégal confirme son statut de favori et signe une sixième victoire consécutive en match d’ouverture. Les Lions se tournent désormais vers leur prochain défi : un choc attendu face à la République démocratique du Congo.