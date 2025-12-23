Golf Sud : un individu arrêté pour abattage clandestin

Les services de police du commissariat d’arrondissement de Golf Sud ont procédé, ce dimanche, à l’interpellation d’un individu impliqué dans une affaire d’abattage clandestin, susceptible de mettre gravement en danger la santé publique.

L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant la récupération suspecte d’une carcasse animale. Selon les informations recueillies, le mis en cause aurait ramassé le cadavre d’un mouton avant de le transporter à son domicile, avec l’intention manifeste de le dépecer puis de commercialiser la viande, pourtant impropre à la consommation.

Alertée, la Brigade de Recherche (BR) du commissariat de Golf Sud est intervenue avec célérité. Les policiers ont surpris le suspect en flagrant délit de dépeçage à son domicile. Il a été immédiatement interpellé et conduit dans les locaux de la police, tandis que la carcasse a été saisie par les services compétents.

Entendu par les enquêteurs, l’individu a reconnu les faits, avouant avoir projeté d’écouler la viande sur le marché local. Une pratique illégale qui expose les consommateurs à de graves risques sanitaires.

Le suspect devrait être présenté à la justice pour répondre des faits d’abattage clandestin et de mise en danger de la vie d’autrui. Les autorités policières rappellent, à cette occasion, leur vigilance face à toute activité susceptible de porter atteinte à la santé publique et appellent les populations à collaborer en signalant tout comportement suspect.