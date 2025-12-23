Thiès : Interpellation de cinq individus pour actes présumés contre nature

Le Commissariat du 1er arrondissement de Thiès a procédé, le dimanche 21 décembre 2025, à l’interpellation de cinq personnes dans le quartier Escale, à la suite d’un renseignement opérationnel signalant un rassemblement jugé suspect dans un appartement.

Selon les informations recueillies, la Brigade de Recherche (BR), rapidement mobilisée, a effectué une descente sur les lieux. Les agents ont appréhendé les individus et procédé à une perquisition de la chambre, où divers produits, dont de la vaseline et des comprimés, ont été saisis.

Bien qu’aucun flagrant délit d’actes contre nature n’ait été constaté, les personnes interpellées ont reconnu, lors de leur interrogatoire, leur appartenance à la communauté homosexuelle. Elles ont expliqué leur présence par l’invitation de l’un de leurs pairs, en vue de préparer un défilé de mode prévu dans un restaurant de la ville.

Il ressort également des auditions qu’un des suspects a déclaré être séropositif, précisant qu’il n’avait pas informé ses compagnons de son statut sanitaire.

Les cinq individus ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.