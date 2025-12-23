Démantèlement d’une bande de malfaiteurs à Grand Yoff : trois individus arrêtés 

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le vendredi 19 décembre 2025, à l’interpellation de trois individus pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence et rébellion contre la force publique.

Selon les déclarations de la victime, celle-ci a été attaquée par un groupe alors qu’elle tentait de pousser son motocycle tombé en panne à hauteur du terrain Khar Yalla. Malgré sa résistance, les assaillants ont réussi à s’emparer de ses téléphones portables.

Alertée en urgence, la Brigade de Recherche (BR) s’est immédiatement rendue sur les lieux. Les agents ont pu localiser une partie de la bande. L’opération n’a pas été sans heurts : les suspects ont opposé une vive résistance, lançant pierres et bâtons contre les forces de l’ordre, avant d’être finalement maîtrisés.

Parmi les personnes arrêtées, l’une était déjà activement recherchée pour son implication dans un vaste réseau de trafic de chanvre indien à Khar Yalla. Plusieurs de ses complices avaient été déférés au parquet au début de l’année 2025.

À l’issue de la procédure, les trois mis en cause ont été présentés au Procureur de la République. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue des activités de cette bande.