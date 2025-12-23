Affaire Mo Gates: Le tribunal a tranché

Mohamet Bakara Diallo, alias « Mo Gates », est libre. Placé sous mandat de dépôt, le 11 décembre 2025, pour complicité de détournement d’objets saisis, l’influenceur a été jugé, hier lundi, par le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Défendu par Maitre Khadim Kébé et Cie, le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés, soutenant qu’il ne sait rien de cette affaire. La partie civile, Pape Mbaye, représentée par son conseil, Maitre Souleymane Soumaré, s’est finalement désistée.

Cependant, le procureur de la République a estimé que les faits sont constants à l’encontre de Mo Gates et a requis qu’il soit déclaré coupable de complicité ou de recel.

Mais au final, le tribunal a relaxé Mo Gates de toute poursuite.

