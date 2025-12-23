AES : Ibrahim Traoré prend la présidence de la Confédération

À l’issue du deuxième Sommet de l’Alliance des États du Sahel (AES), le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a officiellement été investi président en exercice de la Confédération pour un mandat d’un an.

Dans son premier discours à ce titre, le chef de l’État burkinabè a déclaré accepter cette charge avec humilité, tout en exprimant sa gratitude pour la confiance accordée par les peuples de l’AES. Il a salué leur lucidité et les a exhortés à compter avant tout sur leurs propres forces pour bâtir un avenir souverain et durable.

Le nouveau président de la Confédération a également annoncé une réorientation stratégique majeure, soulignant la nécessité de se désengager de certaines organisations jugées peu efficaces, afin de recentrer l’action commune sur les priorités essentielles de l’AES.

Déterminé à répondre aux aspirations des populations, Ibrahim Traoré s’est engagé à œuvrer sans relâche pour être à la hauteur des attentes et ne pas décevoir les peuples de la Confédération des États du Sahel.