Rassoul Bâ présente un triptyque littéraire au croisement de la mémoire et de l’histoire

L’Espace Dialawaly (musée Fuddu) a vibré ce samedi au rythme des mots et des mémoires. L’écrivain Rassoul Bâ a présenté au public ses trois ouvrages : Les mémoires de Njoob Jaara, Les satires de Baay Soogi et Les chroniques de Maaba Yéro. Un triptyque qui, au-delà de la littérature, interroge l’identité nationale et la place de la mémoire dans la construction de l’histoire.

Dans son allocution, l’auteur a rappelé la symbolique des trois personnages : Njoob Jaara, le chasseur ; Baay Soogi, le pêcheur et Maaba Yéro, le pasteur. Tous furent de grands migrateurs dont la rencontre, selon Rassoul Bâ, a donné naissance à une Nation. « Vous êtes leurs descendants et vous partagez une même histoire et une mémoire », a-t-il lancé à l’assistance composée de parents, amis, lecteurs et gardiens des traditions.

Au cœur de son discours, Rassoul Bâ a posé une question essentielle : quelle histoire voulons-nous partager ? Il a insisté sur la nécessité d’articuler l’histoire scientifique, fondée sur les faits et la rigueur méthodologique, et l’histoire mémorielle, portée par les récits, les chants, les rites et les souffrances partagées des ethnies.

« L’histoire scientifique nous aide à bâtir une Nation solide… Mais la mémoire vivante nous touche, nous rassemble et crée le sentiment d’appartenance », a-t-il expliqué. Pour l’auteur, le défi n’est pas de choisir entre raison et mémoire, mais de les articuler afin de bâtir une historiographie inclusive. « Nous avons besoin d’une mémoire qui rassemble mais qui ne trompe pas, qui inclut sans déformer, qui honore chaque ethnie sans en exclure aucune », a-t-il affirmé.

La cérémonie s’est conclue sur une note d’espérance : « En vous présentant ce triptyque, nous ne célébrons pas seulement le passé. Nous célébrons l’avenir. Un avenir où chaque identité trouve sa place, où chaque histoire trouve le respect, où chaque ethnie trouve sa dignité et où tous ensemble, nous construisons une Nation unie, consciente et fière d’elle-même. »