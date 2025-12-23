Journée de don de sang de LASG80 : Le lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches

L’Association des anciens élèves du lycée Abdoulaye Sadji – Génération 80 (LASG80) a organisé une journée de don de sang le vendredi 19 décembre 2025, en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine, le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque et le District Sanitaire de Rufisque. Cette importante activité citoyenne, qui s’est déroulée avec succès dans l’enceinte du lycée Abdoulaye Sadji, a permis de collecter 279 poches de sang en un jour, un résultat remarquable pour une première édition.

La cérémonie de cette journée de générosité a été présidée par le Dr Abdourahmane Diouf, Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, lui-même ancien élève du Lycée Abdoulaye Sadji. Dans son allocution, le Ministre a salué l’engagement citoyen des organisateurs et des participants, rappelant que le don de sang est un acte de solidarité et de générosité qui sauve des vies humaines. Il a également exprimé sa fierté de revenir dans son ancien établissement et de constater l’implication des anciens élèves au service de la communauté.

Pour sa part, le Proviseur du Lycée Abdoulaye Sadji, Monsieur Karamokho Diop, a salué l’engagement de LASG80 et de ses partenaires, tout en exhortant les citoyens à s’impliquer davantage dans des initiatives solidaires de ce type, essentielles pour la collectivité.

Le Président de LASG80, Monsieur Idrissa Ba, s’est quant à lui félicité du succès de cette initiative. Il a tenu à remercier l’administration du lycée, l’établissement « Les Académiciens », les autorités sanitaires, la commission féminine, ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réussite de cette journée. Il a également salué la disponibilité du Ministre, le Dr Abdourahmane Diouf, qui a accepté de présider et de soutenir la cérémonie malgré un agenda chargé.

« Cet initiative de LASG80 s’inscrit dans une démarche citoyenne et solidaire visant à promouvoir la santé et le bien-être de la communauté. La collecte de sang est un acte essentiel pour sauver des vies, et il est important de continuer à sensibiliser la population à l’importance de ce geste de générosité », a rappelé Idrissa Ba.

Au terme de cette journée placée sous le signe de la solidarité et du don de soi, LASG80 a célébré la vie. Une initiative que le pôle social de l’association entend inscrire durablement dans son programme d’actions et dans son agenda annuel, afin de la pérenniser au fil des années.

L’Association des anciens élèves du lycée Abdoulaye Sadji – Génération 80 (LASG80) a organisé une journée de don de sang le vendredi 19 décembre 2025, en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine, le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque et le District Sanitaire de Rufisque. Cette importante activité citoyenne, qui s’est déroulée avec succès dans l’enceinte du lycée Abdoulaye Sadji, a permis de collecter 279 poches de sang, un résultat remarquable pour une première édition.

La cérémonie de cette journée de générosité a été présidée par le Dr Abdourahmane Diouf, Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, lui-même ancien élève du Lycée Abdoulaye Sadji. Dans son allocution, le Ministre a salué l’engagement citoyen des organisateurs et des participants, rappelant que le don de sang est un acte de solidarité et de générosité qui sauve des vies humaines. Il a également exprimé sa fierté de revenir dans son ancien établissement et de constater l’implication des anciens élèves au service de la communauté.

Pour sa part, le Proviseur du Lycée Abdoulaye Sadji, Monsieur Karamokho Diop, a salué l’engagement de LASG80 et de ses partenaires, tout en exhortant les citoyens à s’impliquer davantage dans des initiatives solidaires de ce type, essentielles pour la collectivité.

Le Président de LASG80, Monsieur Idrissa Ba, s’est quant à lui félicité du succès de cette initiative. Il a tenu à remercier l’administration du lycée, l’établissement « Les Académiciens », les autorités sanitaires, la commission féminine, ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réussite de cette journée. Il a également salué la disponibilité du Ministre, le Dr Abdourahmane Diouf, qui a accepté de présider et de soutenir la cérémonie malgré un agenda chargé.

« Cet initiative de LASG80 s’inscrit dans une démarche citoyenne et solidaire visant à promouvoir la santé et le bien-être de la communauté. La collecte de sang est un acte essentiel pour sauver des vies, et il est important de continuer à sensibiliser la population à l’importance de ce geste de générosité », a rappelé Idrissa Ba.

Au terme de cette journée placée sous le signe de la solidarité et du don de soi, LASG80 a célébré la vie. Une initiative que le pôle social de l’association entend inscrire durablement dans son programme d’actions et dans son agenda annuel, afin de la pérenniser au fil des années.