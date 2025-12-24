Un ado ans emprunte la BMW de sa mère, percute un handicapé et prend la fuite

Les faits se sont déroulés dimanche en milieu d’après-midi à Belfort (90).

Vers 15H45, un adolescent de 15 ans a emprunté la BMW de sa mère sans sa permission.

Alors qu’il circulait entre la rue Dolifus et l’avenue du Général-Leclerc, il a percuté un homme en fauteuil roulant.

Le jeune homme ne lui a prêté secours et a préféré prendre la fuite.

Blessée à la tête, la victime a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

Grâce à la vidéosurveillance de la ville, la plaque d’immatriculation de la berline allemande a été relevée, permettant de remonter jusqu’au domicile de l’adolescent.

Ce lycéen sans histoire, inconnu des services de police, a rapidement reconnu les faits. Il n’était pas sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou de protoxyde d’azote.

Il sera prochainement convoqué devant la justice.

Source : F D