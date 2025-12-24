Femme tuée par son mari : Ce que révèle l’autopsie

Le rapport du médecin-légiste sur la mort de Binetou Guèye conclut à une « mort violente ». L’examen révèle «une plaie transfixiante», prouvant que la victime a été abattue d’une balle tirée à bout portant, provoquant un fracas osseux irréversible.

L’autopsie fait également état d’une importante hémorragie interne. Selon le médecin-légiste, cité par L’Observateur dans son édition de ce mercredi 24 décembre, cette lésion résulterait d’une violente bastonnade subie avant le tir fatal, confirmant la thèse de violences conjugales soutenue par la famille de la victime.

Alors que l’époux, P. M. Diop, plaidait initialement l’accident par manipulation d’arme, les preuves scientifiques et les témoignages ont balayé cette version. Il apparaît que la victime avait tenté de se réfugier chez ses beaux-parents avant d’être renvoyée dans sa chambre où elle a été tuée.

Cinq personnes ont été placées en garde à vue : l’époux – poursuivi pour meurtre et détention illégale d’arme – ainsi que ses parents, un ami et une femme présentée comme sa compagne. Ils font l’objet de poursuites pour complicité présumée, non-dénonciation et tentative de dissimulation de preuves.

Son corps restitué à sa famille, Binetou Guèye devrait être inhumée ce mercredi au cimetière de Yeumbeul, avance le quotidien du Groupe futurs médias.

L’enquête se poursuit pour établir l’ensemble des faits.