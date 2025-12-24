En image la nouvelle permanence de la Coalition Diomaye Président

Malgré les récriminations de certains responsables et militants de Pastef, la coalition Diomaye président est en train de tisser sa toile. Selon Seneweb, l’organisation supervisée par Aminata Touré a trouvé un siège à Dakar avec un grand portrait imposant du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.

Avec l’ouverture de ce siége, le fossé risque tout simplement de se creuser davantage avec les « pastefiens » et le président de la République qui, pourtant, semblait être en de bons termes avec Ousmane Sonko. C’est du moins ce qui est ressortis des clichés pris ces derniers jours à l’occasion des cérémonies officielles.