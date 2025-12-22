Guinée-Bissau : Le Sénégal demande la libération des prisonniers politiques

Une délégation officielle sénégalaise, conduite par le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, s’est rendue le dimanche 21 décembre 2025 à Bissau, en Guinée-Bissau, pour une mission à caractère strictement humanitaire.

Composée également du général Birame Diop, ministre des Forces armées, et de Moussa Ndoye, ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau, la délégation a rencontré les nouvelles autorités bissau-guinéennes dans un contexte politique marqué par des tensions persistantes.

Selon les autorités sénégalaises, cette visite visait principalement à convaincre les dirigeants militaires en place de procéder à la libération des prisonniers politiques, notamment Domingos Simões Pereira, président du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC) et ancien président de l’Assemblée nationale populaire.

La mission avait également pour objectif de permettre à Fernando Dias da Costa, candidat à l’élection présidentielle de 2025, ainsi qu’à ses compagnons, réfugiés à l’ambassade de la République fédérale du Nigeria à Bissau, de quitter en toute sécurité ce lieu de protection.

Dans ce cadre, la délégation sénégalaise a tenu des échanges avec les autorités militaires bissau-guinéennes, leur transmettant, au nom du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un message oral appelant au respect des droits humains des personnes concernées. Elle s’est par ailleurs rendue au lieu de détention de Domingos Simões Pereira ainsi qu’à l’ambassade du Nigeria où se trouvent les réfugiés politiques.

Les autorités sénégalaises ont insisté sur la nécessité de faciliter la liberté de mouvement des personnes détenues et réfugiées, dans le but de favoriser une normalisation politique ordonnée, tout en garantissant leur sécurité sous la protection de la Mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau (ECOMIG).

Sur le processus de transition en Guinée-Bissau, le Sénégal a réaffirmé son alignement sur les décisions issues du dernier sommet ordinaire de la CEDEAO tenu à Abuja. Dakar se dit également disposé à jouer pleinement son rôle au sein du Conseil de médiation et de sécurité (CMS) de l’organisation sous-régionale afin de contribuer au retour de l’ordre constitutionnel dans le pays.