Intégration régionale en Afrique de l’Ouest : Dakar accueille un plaidoyer stratégique pour une CEDEAO élargie et inclusive

Face aux profondes mutations géopolitiques que traverse l’Afrique de l’Ouest, des experts, responsables politiques, diplomates et acteurs de la société civile se sont réunis samedi à Dakar pour réfléchir à l’avenir de l’intégration régionale. À l’initiative du Millenium African Institute, Nations et Démocratie (MAI), une table ronde de haut niveau s’est tenue à l’Hôtel Azalaï autour du thème : « CEDEAO+ : Nouvel espace ouest-africain – Réintégration de la Mauritanie et adhésion du Maroc ».

Cette rencontre intervient dans un contexte régional particulièrement sensible, marqué notamment par le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ainsi que par l’émergence de nouvelles dynamiques d’intégration au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Les débats ont porté sur les enjeux politiques, économiques, culturels et sécuritaires liés à un éventuel élargissement de la CEDEAO. La réintégration de la Mauritanie, ancien membre fondateur de l’organisation, la demande d’adhésion du Royaume du Maroc formulée en 2017, ainsi que la prise en compte de la position du bloc de l’Alliance des États du Sahel (AES), ont constitué les principaux axes de réflexion.

Les participants ont unanimement souligné la nécessité de repenser la gouvernance, les mécanismes de décision et les orientations stratégiques de la CEDEAO afin de la rendre plus inclusive, plus efficace et mieux adaptée aux réalités géopolitiques contemporaines.

S’appuyant sur un rapport de réflexion présenté lors de la rencontre, le MAI a mis en avant le concept de « CEDEAO+ », une vision visant à élargir l’espace communautaire à des États candidats et partenaires, tout en respectant leur souveraineté et leurs spécificités nationales.

Dans cette dynamique, l’idée de la CEDEMOA (Communauté économique et de développement des États du Maroc, de la Mauritanie et ouest-africains) a été évoquée comme une piste innovante pour renforcer les synergies économiques et stratégiques entre le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest.

La Mauritanie a, à cet égard, été présentée comme un acteur charnière, en raison de sa position géographique et de son rôle potentiel dans des projets structurants, notamment le pipeline Nigeria–Maroc, appelé à renforcer l’intégration énergétique régionale.

La table ronde a enregistré les contributions de plusieurs figures de premier plan, parmi lesquelles l’ancien Premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo, l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye, l’ancienne parlementaire Marietou Dieng, le colonel Antoine Wardini, Alain Dupouy, consul honoraire de la Mauritanie en cours d’installation, ainsi que des élus de la Ville de Dakar, des économistes, des jeunes diplomates africains et des journalistes de renom.

Selon les intervenants, l’adhésion du Maroc à la CEDEAO pourrait offrir un accès élargi à un marché régional de plus de 380 millions de consommateurs, favoriser la diversification des partenariats économiques et renforcer la diplomatie économique Sud-Sud.

Pour les États ouest-africains, cette ouverture pourrait se traduire par un transfert d’expertise marocaine dans des secteurs clés tels que la finance, les télécommunications et les infrastructures, une stimulation des échanges commerciaux intra-régionaux, ainsi qu’un renforcement de la stabilité régionale dans un contexte sécuritaire toujours fragile.

La rencontre a rassemblé un large éventail d’acteurs : représentants institutionnels, diplomates, chercheurs, universitaires, jeunes leaders, membres de la société civile et professionnels des médias, favorisant un dialogue ouvert et multidimensionnel.

À l’issue des travaux, les participants ont appelé à la poursuite des concertations régionales, à une implication accrue de la jeunesse et de la société civile, ainsi qu’à l’élaboration de recommandations concrètes en faveur d’une intégration régionale africaine plus dynamique, solidaire et souveraine.

Un rapport de synthèse des échanges et recommandations sera rendu public dans les prochains jours.