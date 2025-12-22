Lutte contre le trafic de drogue : Gros filet de la Gendarmerie à Yenne et Tivaouane Peulh

La Gendarmerie nationale intensifie sa riposte contre le trafic de stupéfiants. Plusieurs opérations menées par la Légion de Gendarmerie de Dakar ont permis d’enregistrer des résultats majeurs, avec d’importantes saisies de drogues et le démantèlement de réseaux criminels.

Dans la nuit du lundi 22 décembre 2025, aux environs de 4h30 du matin, les éléments de la Brigade de Yenne ont intercepté deux véhicules suspects lors d’un contrôle routier au niveau du croisement de Yenne Todd. À la vue du dispositif, l’un des véhicules a réussi à prendre la fuite, tandis que l’autre a tenté de forcer le barrage. Après une course-poursuite, les occupants ont abandonné le véhicule avant de disparaître dans la nature.

La fouille du véhicule a permis la découverte et la saisie de cent cinquante (150) kilogrammes de chanvre indien, dissimulés dans le coffre.

Le même jour, la Brigade territoriale de la Foire, appuyée par un escadron de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI), a interpellé un individu en flagrant délit de vente de drogue lors d’une patrouille de sécurisation. L’opération a conduit à la saisie de deux cent cinquante-cinq (255) comprimés d’ecstasy retrouvés en sa possession.

Par ailleurs, à Tivaouane Peulh, la Brigade de proximité a mené une intervention ciblée le dimanche 21 décembre 2025, suite à l’exploitation d’un renseignement fiable. Cette opération a abouti au démantèlement d’un réseau de trafiquants et à l’interpellation de neuf (09) individus.

Ces différentes actions témoignent de la détermination des forces de sécurité à lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants et à préserver la sécurité des populations. Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier et d’appréhender tous les complices impliqués dans ces réseaux criminels.