Grand Yoff : Trois agresseurs arrêtés au terminus de DDD

Le terminus de la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD), situé aux HLM Grand Yoff, a été le théâtre d’une série d’agressions particulièrement audacieuses ces derniers jours. Les délinquants ciblaient spécifiquement les voyageurs en partance pour l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), profitant de l’affluence et de la vulnérabilité des passagers munis de bagages.

Alerté par la récurrence de ces actes de délinquance, le Commissariat d’Arrondissement de Grand Yoff a réagi en déployant des éléments en civil et en tenue sur les lieux. Ce vendredi 19 décembre 2025, une patrouille ciblée au niveau du terminus a porté ses fruits en permettant aux limiers d’appréhender trois individus en flagrant délit. Ces derniers sont désormais poursuivis pour association de malfaiteurs et tentative de vol en réunion commis la nuit avec violences.

Selon les informations fournies par la Police, le groupe criminel était composé d’une dizaine d’individus. La bande avait fait irruption à deux reprises dans l’enceinte du garage avec un mode opératoire bien rodé, visant à arracher les téléphones portables et les bagages des voyageurs. Un passager a d’ailleurs témoigné s’être physiquement confronté aux assaillants pour protéger son épouse et empêcher le vol de son sac à main lors d’une de ces incursions.

Lors de leur audition dans les locaux de la police, les mis en cause ont tenté de justifier leur présence sur les lieux par des explications jugées incohérentes par les enquêteurs. Ils ont prétendu être simplement de passage pour regagner leurs domiciles à Grand Yoff. Cependant, les vérifications d’identité ont révélé que leurs résidences respectives se situent à Grand Médine, une zone géographiquement opposée au secteur où les agressions ont eu lieu.

Les trois individus ont été placés en garde à vue en attendant d’être présentés au parquet. Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller les autres membres de la bande toujours en fuite, afin de sécuriser durablement ce point de passage névralgique pour les voyageurs internationaux.