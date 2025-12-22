Femme tuée à Keur Mbaye Fall : La mère de la victime enfonce le mari

D’après les premiers éléments de l’enquête, relayés par plusieurs médias, P. M. Diop, qui a tué par balle son épouse, Binetou Guèye, samedi à Keur Mbaye Fall, plaide l’accident. Face aux enquêteurs, il aurait déclaré que le coup de feu fatal est parti à la suite d’une erreur de manipulation de l’arme. La mère de la victime n’est pas convaincue.

«J’accepte la volonté divine, mais mourir d’une balle dans sa maison, je ne peux pas accepter qu’on parle d’accident. Je réclame justice», a-t-elle lancé à L’Observateur. Dans son témoignage, cette dernière souligne que sa «fille était discrète, pieuse et attentionnée. Elle ne cherchait jamais les conflits».

D’après des informations de Seneweb, P. M. Diop est placé en garde à vue «provisoirement pour trois chefs d’accusation : homicide involontaire, détention illégale d’arme et défaut de documents administratifs afférents à l’arme».