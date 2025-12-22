Femme tuée à Keur Mbaye Fall : Ce qui s’est réellement passé dans la chambre

P. M. Diop, surnommé «Diop portable» en référence à son commerce de téléphones cellulaires, a tué sa femme d’une balle à la tempe à Keur Mbaye Fall. Face aux enquêteurs, il a déclaré qu’il s’agit d’un acte involontaire, survenu alors qu’il faisait une blague à la victime, Binetou Guèye. Dans son édition de ce lundi, L’Observateur est revenu en détail sur les circonstances du drame survenu samedi dernier, peu après 22 heures.

En fin de journée, rembobine le journal, P. M. Diop reçoit la visite d’un ami. Il l’entraîne sur la terrasse de la maison où il élève des moutons. C’est d’ailleurs pour protéger son enclos contre les cambrioleurs qu’il s’était procuré une arme à feu, signale la même source.

Les deux amis discutent pendant des heures en dégustant du thé que leur faisait parvenir Binetou Guèye depuis sa chambre, au rez-de-chaussée. Lorsque le visiteur prend congé, «Diop portable» rejoint son épouse pour le dîner. «L’atmosphère est détendue, chaleureuse : le couple déguste le repas en se lançant des piques», rapporte L’Observateur.

Subitement, poursuit le quotidien d’information, le mari se lève, sort son arme et lance à sa femme : «Fais gaffe, je suis maintenant un homme armé. Sinon…» Le journal souligne que ces propos ont été tenus sur le ton de la plaisanterie.

Aux mots de son époux, Binetou Guèye aurait répondu : «Arrête, on ne joue pas avec ça…» C’était sa dernière phrase. «Selon les premiers éléments de l’enquête, renseigne la même source, l’index de l’époux aurait pressé la gâchette [détente] dans un geste incontrôlé, mais suffisant pour déclencher un coup de feu. Dans la maison, la détonation provoque une onde de choc. Tout le monde pense, dans un premier temps, à l’explosion d’une bonbonne de gaz. Il faut plusieurs secondes pour se rendre compte que le bruit provient de la chambre du couple.»

Les autres membres de la famille accourent. Ils découvrent l’horreur : «L’époux est figé, tenant l’arme encore fumante, bouche bée, les yeux grands ouverts. Au sol, gît le corps de sa femme, la tête presque éclatée. Les cris déchirent le silence de la nuit tandis que sur les visages coulent des larmes.»

L’Observateur souffle que P. M. Diop a cherché, après son acte, à retourner son arme contre lui. Mais il sera maîtrisé, désarmé et retenu en attendant l’arrivée des gendarmes. Il a été placé en garde à vue.

Selon des sources de Seneweb, le mis en cause «est provisoirement poursuivi pour trois chefs d’accusation : homicide involontaire, détention illégale d’arme et défaut de documents administratifs afférents à l’arme». Du côté de la famille de la victime, révèle le journal du Groupe futurs médias, l’on rejette la thèse de l’accident