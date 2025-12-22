Coubalan : Le Président magnifie la relance agricole grâce à la digue antisel

Dans l’après-midi de la deuxième journée de sa tournée économique en Casamance, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu à Coubalan, dans le département de Bignona, pour une visite axée sur le développement agricole autour de la digue antisel réalisée dans le cadre du projet de valorisation des eaux au service des chaînes de valeur.

Accueilli dans une forte ferveur populaire, le Chef de l’État a pris part à une cérémonie marquée par une atmosphère de chaleur humaine et de convivialité. L’événement a été rehaussé par une symbolique de cousinage entre communautés diola et sérère, illustration vivante de la cohésion sociale et de la paix durable qui caractérisent la zone.

Infrastructure structurante, la digue antisel de Coubalan a permis de récupérer près de 550 hectares de terres agricoles autrefois rendues impropres à la culture en raison de la salinisation. L’ouvrage impacte directement 350 ménages issus des villages polarisés, qui ont pu réhabiliter leurs périmètres rizicoles et relancer des activités génératrices de revenus.

Se félicitant de la reprise effective des activités agricoles, le Président de la République a annoncé la mise en place de coopératives agricoles communautaires, destinées à mieux accompagner les producteurs, structurer la production et renforcer les chaînes de valeur locales, dans une logique de durabilité et d’inclusion.

Moment historique pour la localité, cette visite marque la première venue d’un Président de la République à Coubalan depuis 1960. Les populations ont exprimé, massivement, leur satisfaction et leur gratitude. Par la voix du maire, Mamadou Lamine Sora, elles ont également porté des préoccupations sociales, notamment en matière de santé, avec la demande de réalisation d’un centre de santé et la disponibilité d’ambulances médicalisées. Des doléances que le Chef de l’État a assurées avoir dûment prises en compte.

Au-delà de l’aménagement hydraulique, la digue antisel de Coubalan s’impose comme un véritable levier de transformation économique et sociale, contribuant à la sécurité alimentaire, à l’augmentation des revenus agricoles, à la création d’emplois et à l’amélioration durable des conditions de vie en milieu rural.