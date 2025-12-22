Une femme de 35 ans viole un adolescent de 14 ans…8 ans de prison

Une femme de 40 ans a été jugée cette semaine devant la cour criminelle de Grenoble pour des faits de viols sur un adolescent de 14 ans.

En 2020, la famille du garçon hébergeait à leur domicile la prévenue qui travaillait à temps partiel pour l’église évangéliste locale.

Au fil des années, un des frères de l’adolescent a découvert des échanges de messages révélant des relations sexuelles nocturnes entre la victime et cette femme, âgée à l’époque de 35 ans.

L’accusée a été condamnée vendredi à 8 ans de réclusion, assortis de 6 ans de suivi socio judiciaire.

La trentenaire avait déjà été placée sous bracelet électronique après deux mois de détention provisoire en 2021 et a été de nouveau incarcérée.

Source : F D