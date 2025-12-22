Une cycliste traverse un bois en pleine nuit…elle est violée

Les faits se sont déroulés mercredi matin à Courtrai, en Belgique.

Vers 6H50, une jeune femme se rendait au travail à vélo. Il faisait nuit.

Alors qu’elle passait sur le Bruyningpad, une piste cyclable qui traverse les bois, un individu s’est jeté sur elle.

Celui-ci l’a traînée dans les buissons, sur un talus, juste à côté de l’autoroute E17, et l’a violée avant de prendre la fuite.

Des passants ont appelé les secours après avoir remarqué le vélo abandonné le long de la piste cyclable.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont découvert la victime à proximité du chemin.

Après une courte chasse à l’homme, un suspect interpellé. Il s’agit d’un jeune homme de 25 ans, domicilié à Bruxelles. Il a été inculpé de viol et atteinte à l’intégrité sexuelle.

Source : F D