Le « Style Diomaye » en Casamance…Quand l’action publique supplante le spectacle

Le Président Bassirou Diomaye Faye a entamé, depuis samedi, une tournée économique de cinq jours dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Ce déplacement, qui intervient six mois après sa première immersion dans le nord du pays, marque une étape charnière pour le nouvel exécutif. Au-delà du simple suivi technique des dossiers, c’est une véritable rupture de paradigme qui s’opère sous les yeux des Sénégalais, tranchant radicalement avec les traditions de faste et de folklore qui ont longtemps défini les déplacements présidentiels dans le pays.

L’enjeu central de cette visite demeure l’évaluation rigoureuse du « Plan Diomaye pour la Casamance » (PDC). Doté d’une enveloppe dépassant les 53 milliards de francs CFA, ce programme structurant affiche aujourd’hui un taux d’exécution de 46 %. En se rendant sur le terrain, le Chef de l’État cherche moins à inaugurer des chantiers qu’à identifier les goulots d’étranglement administratifs et financiers qui ralentissent le développement d’une région historiquement isolée par quarante ans de crise indépendantiste.

Cependant, ce voyage se distingue moins par ses indicateurs chiffrés que par sa méthode. Pour la première fois, le folklore politique a été banni par décret moral. Là où ses prédécesseurs encourageaient, souvent à grands frais, des caravanes électorales déguisées et des mobilisations partisanes massives, Bassirou Diomaye Faye a imposé une consigne de sobriété absolue : pas de haies d’honneur interminables, aucun financement de cars de transport pour convoyer des militants, et une absence totale d’effigies à sa propre gloire.

Cette austérité protocolaire constitue un signal politique fort envoyé tant à la classe dirigeante qu’aux populations locales. En refusant la mise en scène narcissique de la puissance, le Président réoriente les ressources de l’État vers l’efficience budgétaire. Dans un contexte de redressement des finances publiques, chaque franc CFA économisé sur le décorum est présenté comme un gage de respect envers le contribuable et une mise en œuvre concrète de la « Vision Sénégal 2050 », qui prône une gestion sobre et vertueuse.

Le choix délibéré de la tempérance permet également de libérer un espace essentiel pour l’écoute active et la concertation technique. En éliminant le « bruit » des slogans et des animations folkloriques, le Chef de l’État favorise un dialogue direct et authentique avec les acteurs économiques, les agriculteurs et les autorités territoriales. Cette démarche de « président-auditeur » transforme la tournée économique en une série de séances de travail à ciel ouvert, où l’expertise de terrain prime sur la rhétorique politique.

Sur l’échiquier politique interne, cette posture de neutralité cérémonielle vise également à désamorcer les tensions latentes. Alors que des rumeurs de frictions avec son Premier ministre, Ousmane Sonko, alimentent les débats, le Président s’installe dans le fief de ce dernier sans chercher à rivaliser en termes d’aura populaire ou de démonstration de force. En se concentrant exclusivement sur les enjeux de développement, il délégitime les tentatives de récupération et les velléités de perturbation prêtées à certains acteurs locaux.

Les consignes de discrétion ont d’ailleurs été fermement relayées par certains membres de Pastef qui ont rappelé que cette tournée est au bénéfice exclusif des populations et non d’un parti. Ce cadrage institutionnel souligne une volonté de normaliser l’action républicaine : le Président n’est pas en campagne, il est en mission. Cette distinction, fondamentale, vise à restaurer la sacralité de la fonction présidentielle en la détachant des contingences bassement politiciennes.

Ce style inédit s’adresse prioritairement à la « masse silencieuse » des citoyens sénégalais, souvent lassée par les mobilisations de façade. Pour ces populations, la dignité d’un dirigeant ne se mesure plus au volume de la foule qu’il est capable de drainer, mais à la pertinence des réponses apportées aux défis structurels : désenclavement, création d’emplois pour la jeunesse casamançaise et valorisation des ressources halieutiques et agricoles locales.

La visite de Bassirou Diomaye Faye en Casamance consacre une rupture épistémologique dans la gouvernance territoriale. En troquant l’apparat pour la rigueur, il tente d’installer une présidence moderne, dépouillée de ses oripeaux post-coloniaux. Si le succès de ce séjour se mesurera à terme par l’accélération des projets du PDC, le pari symbolique semble déjà gagné : celui d’avoir réhabilité le travail comme unique centre de gravité de l’action publique.

