CAN 2025 : le Maroc assure l’essentiel face aux Comores

Le Maroc a idéalement lancé sa Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant 2-0 face aux Comores, dimanche soir à Rabat. Sans être flamboyants, les Lions de l’Atlas ont su faire la différence pour prendre provisoirement la tête du groupe A.

Dominateurs dans le jeu, les hommes de Walid Regragui se sont toutefois heurtés à un adversaire regroupé et discipliné, longtemps maintenu à flot par un excellent Yannick Pandor. Le gardien comorien s’est notamment illustré dès l’entame en repoussant un penalty de Soufiane Rahimi, empêchant les Marocains de concrétiser leur bon début de match.

Malgré cette occasion manquée, le Maroc a conservé la maîtrise de la rencontre. La délivrance est finalement venue de Brahim Diaz, auteur de l’ouverture du score, avant qu’Ayoub El-Kaabi ne fasse chavirer le Stade de Rabat avec une réalisation spectaculaire, scellant définitivement le sort du match.

Poussés par un public acquis à leur cause, les Lions de l’Atlas ont géré leur avantage face à des Comoriens courageux défensivement mais trop limités offensivement pour inquiéter sérieusement leur adversaire.

Sans briller autant qu’espéré, le pays hôte réussit néanmoins son entrée en lice et engrange trois points précieux pour la suite de la compétition.