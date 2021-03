Affaire Sonko : Le Grand Parti charge Moussa Sow (Cojer)

Les propos du petit Moussa Sow de la COJER sont mensongers. Ils constituent une provocation pour nous distraire. Le Président Gakou a démissionné librement du gouvernement et ne souhaite nullement y retourner. Cela dit, personne n’acceptera dans ce pays que Macky Sall continue à bâillonner le peuple Sénégalais et tuer la démocratie et les libertés. Le grand parti ne l’acceptera pas. Le Président Malik Gakou ne l’acceptera pas et sera au premier rang du combat contre la dictature.

Le Président Gakou ne lâchera jamais Ousmane sonko dans cette épreuve.