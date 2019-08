Affaire «Tee-shirt LGBT de Waly Seck» : La part de vérité de Cissé Lo

Suite à un article de presse publié par le site d’informations en ligne «Senego», en date du dimanche 18 Août 2019, sous le titre «Tee-shirt LGBT : La réponse de Waly». Cette déclaration a suscité moult commentaires. En voulant, ainsi, faire dans la mauvaise foi et jeter le discrédit sur mon image, le site en question est allé trop loin jusqu’à poster un commentaire en mon nom «Cissé Lo» pour, ensuite, déverser des insanités sur celui que je considère comme un fils, en l’occurrence, Waly Ballago Seck et les homosexuels. Ce commentaire si incendiaire m’a tout bonnement été attribué. Il s’en prend aussi violemment au chef de file des Faramareen. S’abritant derrière mon nom, ces peureux, lâches qui excellent dans la délation, le mensonge et la méchanceté gratuite, ont mitraillé des attaques au dessous de la ceinture, somme toute, regrettables, intolérables, voire inacceptables. Ces inconscients zélés veulent simplement me mettre en mal avec le chanteur Waly Ballago Seck. C’est une posture malhonnête, une véritable œuvre d’ennemis encagoulés. Sur ce, je voudrais interpeller directement les responsables de ce site afin qu’ils prennent toutes les dispositions idoines pour m’épargner de ces propos orduriers. Ils ne sont pas à leur premier coup .Des faits similaires sont souvent mêlés en mon nom ce, dans l’intention de ternir mon image. Que cessent ces actes barbares. Les auteurs et/ ou complices de ces comportements fumistes et mal veillant seront clairement identifiés. A bon entendeur, salut !

M.Moustapha Cissé Lo