Affaire Zale Mbaye : Révélations et arrestations en série

Dans le cadre des enquêtes sur le présumé scandale homosexuel qui secoue le Sénégal, le célèbre tiktokeur, Zale Mbaye, a été arrêté le vendredi 20 février 2026, à Kaolack. Transféré 24 heures plus tard à la Brigade de recherches de Keur Massar, il a été testé positif au VIH/Sida et aurait avoué devant les enquêteurs avoir été pénétré sans protection par des partenaires.

Le mis en cause aurait cité parmi ses «Yoss» (partenaire qui joue le rôle de la femme lors des ébats) deux personnes: Dabakh, employé de Mame Ndiaye Savon dont il est très proche, et le célèbre tailleur, Zo Baldé. Ces derniers ont été interpellés, hier, dimanche 22 février, et interrogés sous le régime de la garde à vue.

Zale Mbaye aurait aussi désigné un certain Fallou Diop, comme étant son partenaire avec qui il aurait partagé des moments de débauche. Ce dernier a été interpellé dans la banlieue dakaroise.

Le tiktokeur a été arrêté suite à l’interception d’un groupe WhatsApp par les enquêteurs. Dans ce canal géré par Cheikh Ahmadou Guèye, ses présumés homosexuels organisaient depuis au moins deux ans, des partouzes entre eux, dont certains étaient informés de leur statut de porteurs du VIH/Sida. Le prévenu Zale Mbaye y participait, selon le journal Libération.

Toujours dans le cadre l’enquête tentaculaire menée par la Brigade de recherches de Keur Massar, un autre suspect a été aussi arrêté à Saint Louis. Il s’agit Abdourahmane Cissé, un marchand demeurant à Pikine Angle Tall, situé dans la région de Saint Louis (nord ouest).

Pour rappel, l’hôtelier Cheikh Ahmadou Guèye, placé sous mandat de dépôt le 20 février 2026, a été arrêté à Thiès dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie. Il est accusé de plusieurs chefs d’accusation dont : «association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue».