Tribunal de Dakar : Le verdict est tombé pour le chroniquer Modou Fall

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son délibéré dans l’affaire du chroniqueur de Sen TV, Modou Fall, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Dans sa décision, le tribunal l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés.

Le prévenu a écopé d’une peine de six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme, ainsi que d’une amende de 200 000 FCFA. Lors de l’audience du 16 février dernier, le procureur de la République avait requis une peine de six mois ferme.

Au cours d’une émission commentant l’actualité, il avait déclaré que le pouvoir voulait faire porter la responsabilité des manifestations à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) à l’opposition. À la suite de ces propos, le procureur de la République s’était autosaisi et avait ordonné son arrestation.

Source : Seneweb