La CSA alerte sur les menaces contre la paix sociale et interpelle l’État

La Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (CSA) a exprimé, dans une déclaration, sa vive inquiétude face aux dérives qui fragilisent la cohésion nationale et la stabilité sociale. L’organisation syndicale appelle l’État à assumer pleinement ses responsabilités pour garantir la justice, la sécurité juridique et la paix sociale.

Dans son communiqué, la CSA dénonce avec fermeté les licenciements jugés arbitraires et motivés par des considérations politiques. Selon elle, ces pratiques violent le Code du travail et compromettent le Pacte de stabilité sociale, indispensable à une croissance inclusive. Le syndicat exige la réintégration des travailleurs concernés ainsi qu’un audit indépendant pour établir les responsabilités.

La centrale syndicale s’est également indignée du décès tragique de l’étudiant Abdoulaye Bâ à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle estime que ce drame illustre une crise structurelle persistante dans le système universitaire, marquée par des retards dans le paiement des bourses, la précarité des étudiants et le déficit d’infrastructures. La CSA réclame une enquête indépendante sur les circonstances du décès et un plan d’urgence pour améliorer les conditions de vie et d’études dans les campus.

Par ailleurs, la CSA s’inquiète du sort des supporters sénégalais retenus au Maroc et exhorte les autorités à activer rapidement les mécanismes diplomatiques pour garantir leurs droits fondamentaux.

Sur le plan sanitaire, la confédération se dit préoccupée par les révélations liées à la transmission volontaire du VIH, qu’elle considère comme une menace majeure pour la santé publique et la stabilité sociale. Elle appelle à intensifier les campagnes de sensibilisation, à promouvoir le dépistage volontaire et à protéger la jeunesse contre les dérives liées au gain facile.

Enfin, la CSA rappelle que la paix sociale repose sur la justice, le respect des droits et la qualité du dialogue. Elle réaffirme son engagement à défendre les travailleurs, protéger la jeunesse et sauvegarder l’intérêt national, tout en invitant le gouvernement à mettre en œuvre les engagements du Pacte de stabilité.