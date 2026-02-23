Sénégalais condamnés au Maroc : Horizon Sans Frontières dénonce une sévérité excessive

Horizon Sans Frontières (HSF), dirigée par le chercheur en migrations internationales Boubacar Sèye, a exprimé sa vive inquiétude face aux peines allant jusqu’à deux ans de prison requises contre 18 ressortissants sénégalais poursuivis au Maroc.

Dans une déclaration rendue publique, HSF estime que cette sévérité, si elle venait à être confirmée, apparaîtrait disproportionnée au regard des faits reprochés. L’organisation prévient que de telles sanctions risqueraient de fragiliser l’esprit de fraternité et de coopération qui unit le Sénégal et le Maroc.

« Le sport doit demeurer un espace de rapprochement entre les peuples et non un facteur de tensions durables », souligne le communiqué, qui dénonce une « criminalisation excessive » des événements ayant conduit à ces poursuites.

HSF appelle les autorités judiciaires marocaines à faire preuve de discernement, de mesure et d’humanité, dans le respect des droits de la défense et de la dignité des personnes concernées. L’organisation invite également les autorités sénégalaises à assurer pleinement la protection consulaire de leurs compatriotes et à œuvrer, par les voies diplomatiques appropriées, en faveur d’une issue juste et apaisée.

« L’heure de la responsabilité diplomatique a sonné », insiste Boubacar Sèye, rappelant que la justice, dans son indépendance, doit toujours s’inscrire dans l’équilibre, la proportionnalité et le respect des valeurs qui fondent les relations entre États amis.