Le reportage de France 24, signé récemment par le journaliste Elimane Ndao, a remis en lumière le sort des 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Au-delà des lourdes peines prononcées contre nos compatriotes, une question fondamentale demeure : toute la vérité a-t-elle été dite sur les événements de Rabat ?

Des images troublantes

De nombreux témoignages et séquences vidéo circulant après la rencontre font état de scènes rarement évoquées avec la même insistance que les actes reprochés aux supporters sénégalais.

On y voit des stadiers marocains adopter une attitude agressive, chargeant des supporters sénégalais dans les tribunes. Plus grave encore, d’autres images montrent le gardien remplaçant du Sénégal, Yevan Diouf, malmené jusque sur la pelouse. Effectivement, des stadiers marocains ont tenté plusieurs fois de lui arracher des serviettes appartenant au gardien titulaire; Edward Mendy, des actes incompréhensibles et humiliants dans un contexte sportif censé être régi par le fair-play.

Ce qui choque davantage, c’est que ces scènes se sont déroulées sous le regard des forces de l’ordre et de l’arbitre, sans intervention apparente pour calmer les bizarreries de ces stadiers.

De tels faits posent une question d’une singulière gravité : pourquoi cette partie des incidents a-t-elle été absente du récit judiciaire dominant ?

Deux poids, deux mesures !

Il ne s’agit pas de nier que des débordements ont eu lieu. Toute violence mérite d’être condamnée. Mais la justice ne peut être crédible que si elle est impartiale et complète.

Or, le sentiment qui domine au Sénégal est celui d’un traitement à sens unique :

Les supporters sénégalais ont été jugés et condamnés rapidement.

Les comportements violents imputés aux stadiers marocains n’ont pas fait l’objet de la même fermeté. D’ailleurs aucun d’entre eux n’a été arrêté.

Aucune communication claire n’a été faite sur d’éventuelles sanctions à l’encontre de ces agents clairement impliqués.

Cette asymétrie nourrit l’impression d’un déséquilibre dans la responsabilité.

Le sport doit rester un espace d’équité

La Confédération Africaine de Football (CAF) promeut les valeurs de respect, d’intégrité et d’unité africaine. Si ces principes doivent avoir un sens, ils doivent s’appliquer à tous : supporters, joueurs, stadiers et autorités locales.

On ne peut exiger du public une discipline absolue si ceux chargés de la sécurité se permettent des excès sans rendre de comptes.

On ne peut parler d’ordre public si la force semble employée de manière sélective.

Une exigence de vérité, pas de confrontation

L’exigence qui monte aujourd’hui n’est pas un appel à la haine ou à l’escalade diplomatique. Elle est simple : que toute la lumière soit faite sur l’ensemble des faits, y compris sur le rôle et le comportement des stadiers. Sinon il urge que notre diplomatie se déploie de la plus ferme des manières afin que nos 18 compatriotes pris en otage et dont nous ignorons le traitement dans les geôles marocaines soient immédiatement libérés. À ce propos, il nous semble cohérent d’en appeler à l’intervention directe du président de la République SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye, père de la Nation.

La justice ne doit pas être perçue comme un instrument de démonstration d’autorité, mais comme une garantie d’équité.

Sinon, elle alimente le ressentiment et creuse les fractures.

En matière sportive comme en matière judiciaire, l’Afrique mérite mieux que le soupçon du deux poids, deux mesures.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant