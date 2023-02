AFP : Alioune Sarr plébiscité…Moustapha Niasse sort de son silence

Alioune Sarr par-ci, Alioune Sarr par-là… Il se fait investir par plusieurs structures de l’Alliance des forces de progrès (Afp) candidat de son parti à la Présidentielle de 2024 depuis un certain temps. Moustapha Niasse a brisé le silence, hier, sur cette question, en marge des « Causeries du mois », organisées samedi à la permanence de sacré cœur, par le Mouvement national des femmes progressistes avec pour thème « Rôle et la place des femmes dans l’Afp ».

Répondant aux questions des journalistes, Niasse dit : « A l’Afp, nous avons dépassé le temps des soupçons. Ce que nous voulons c’est la discipline au sein de l’Afp. Une candidature de l’Afp a été déclarée, comme vous l’avez vu dans la presse. Mais ici, on ne fait pas de procès, surtout quand les gens ne sont pas là, nous nous l’interdisons. L’Afp n’a pas désigné de candidat, pas encore pour l’année 2024. L’Afp est dans Benno bokk yaakaar et elle est ancrée dans Benno. Nous dépassons toutes autres considérations. Le parti est en train de gérer cette situation ; un point, un trait. »

Par rapport à une éventuelle 3e candidature de Macky Sall, le leader de l’Afp s’est voulu prudent. « L’Afp a toujours été un parti sérieux. Réflexion approfondie de droiture, de vigilance et de respect vis-à-vis du peuple sénégalais, cette question n’est pas à l’ordre du jour dans les activités et réflexions de l’Afp », a-t-il souligné. Il a, par ailleurs, assuré que le processus de vente des cartes mené par la Commission vente des cartes présidée par Bouna Mohamed Seck est en cours. Une démarche qui conduira l’Afp à un congrès. « Le congrès se tiendra et je ne serai plus Secrétaire général de l’Afp. Et, croyez-moi, j’en serai heureux », a-t-il conclu.

Avec Emedia