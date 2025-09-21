AG de l’ONU : Le Président Diomaye a quitté Dakar

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar, ce dimanche matin, à destination de New York où il participera à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Au cours de ce rendez-vous diplomatique majeur, le Chef de l’État défendra la position du Sénégal et portera une vision d’une Afrique prospère, souveraine et pleinement actrice dans les grandes décisions mondiales. Son agenda s’annonce particulièrement chargé, marqué par des rencontres bilatérales et des interventions sur les grands enjeux planétaires.

Le départ du Président a eu lieu à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Il a été salué par le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que plusieurs autorités civiles et militaires, venues lui souhaiter succès et réussite dans cette mission diplomatique de haut niveau.