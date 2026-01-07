Agents publics : L’indemnité de logement désormais généralisée

L’État vient de franchir une étape importante dans l’amélioration des conditions de vie de ses agents. Un projet de décret accordant une indemnité représentative de logement à des catégories jusque-là exclues a été adopté, répondant ainsi à une revendication de longue date.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, qui ambitionne de renforcer l’équité et la justice au sein de l’administration.

Jusqu’ici, seuls certains corps, notamment dans l’éducation et la santé, bénéficiaient de cette allocation. Mais environ 7 % des agents de l’État, fonctionnaires et contractuels confondus, restaient en marge, créant une inégalité dans le système de rémunération.

Le nouveau texte met fin à cette disparité en élargissant l’indemnité à tous les agents non logés et ne disposant pas déjà de dispositions statutaires spécifiques. Le montant fixé est de 100 000 francs CFA par mois, net d’impôts, et sera versé de manière régulière.

Selon les autorités, cette réforme vise à soutenir le pouvoir d’achat, à favoriser la cohésion sociale et à garantir un traitement équitable entre les différents corps de la fonction publique.

La mise en œuvre du décret incombe au Ministre des Finances et du Budget, et son entrée en vigueur sera officialisée par sa publication au Journal officiel.