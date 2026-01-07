Offense à l’Islam : L’influenceur Cheikhna Nimaga condamné

Le tribunal hors classe de Dakar a rendu son verdict ce mercredi dans l’affaire impliquant l’influenceur malien Cheikhna Nimaga, plus connu sous le pseudonyme de « Général Chico ». Ce dernier a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement ferme pour avoir tenu des propos jugés offensants à l’égard de l’islam et de la communauté musulmane.

Jugé selon la procédure de flagrant délit, le prévenu a été reconnu coupable d’insultes commises par le biais d’un système informatique, de discours contraires aux bonnes mœurs, ainsi que d’incitation à la discrimination religieuse et à l’intolérance. Le dossier a vu la constitution de partie civile de plusieurs entités, dont le Haut Conseil islamique du Mali, qui ont dénoncé le caractère blasphématoire des déclarations de l’influenceur.

L’audience s’est déroulée au palais de justice de Dakar devant une assistance nombreuse, composée notamment de guides religieux et de responsables d’associations islamiques. Pour les besoins de l’instruction, le tribunal a ordonné la traduction officielle des enregistrements diffusés par le mis en cause sur les réseaux sociaux, afin d’apprécier avec exactitude la nature des propos tenus.

Lors des débats, le parquet a estimé que les agissements de « Général Chico » constituaient une atteinte sérieuse à la cohésion sociale et à la paix religieuse. La défense, représentée par Me Bachir Lo, a admis le caractère « choquant » des propos de son client tout en sollicitant la clémence du tribunal, arguant de la bonne foi du prévenu et des excuses qu’il a présentées.