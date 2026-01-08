PDS et APR…Le crépuscule des géants face à l’épreuve de l’exil

Le paysage politique sénégalais traverse une mutation profonde, marquée par le déclin simultané des deux formations ayant dominé les deux dernières décennies : le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l’Alliance pour la République (APR). Longtemps rivaux, ces deux partis partagent aujourd’hui un destin commun de fragilisation depuis leur basculement dans l’opposition. Cette perte de superbe s’illustre par une incapacité chronique à mobiliser leurs bases respectives, transformant leurs structures autrefois hégémoniques en des appareils politiques en quête de repères et de second souffle.

La principale entrave à la renaissance de ces formations réside dans le vide laissé par leurs leaders naturels. Karim Wade, figure de proue du PDS, demeure éloigné des réalités du terrain par un exil prolongé, tandis que Macky Sall, après avoir passé le témoin, s’est retiré de la scène nationale immédiate. Cette absence de leadership de proximité handicape sévèrement toute velléité de reconquête. En politique, le terrain ne tolère pas le vide ; l’éloignement géographique des chefs crée des distensions internes et un sentiment de déshérence chez les militants, privés de boussole stratégique.

Face à la déferlante du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), qui a su capitaliser sur une soif de rupture systémique, le PDS et l’APR paraissent anachroniques. Le parti au pouvoir actuel a imposé un nouveau logiciel politique axé sur la souveraineté et la « reddition des comptes », rendant inaudibles les discours traditionnels de ces anciens colosses. Cette asymétrie de forces est d’autant plus flagrante que le Pastef occupe désormais tout l’espace médiatique et électoral, reléguant ses prédécesseurs à un rôle de spectateurs critiques, mais souvent impuissants, de la transformation en cours.

Pour l’Alliance pour la République, la situation est d’une complexité inédite. Étant le dernier détenteur du pouvoir, le parti de Macky Sall se retrouve directement dans le collimateur des nouvelles autorités. La politique de transparence et les audits lancés par le régime actuel placent de nombreux cadres de l’APR sous une pression judiciaire et administrative constante. Cette position défensive consume l’énergie du parti, qui passe plus de temps à justifier sa gestion passée qu’à construire une alternative crédible pour l’avenir.

Le PDS, de son côté, souffre d’un mal plus endémique : celui de la succession. En restant arrimé à la figure historique d’Abdoulaye Wade et à l’horizon incertain de Karim Wade, le parti peine à faire émerger une nouvelle garde capable de renouveler son offre politique. Cette dépendance dynastique, couplée à l’usure du temps, a érodé son influence dans les zones rurales et urbaines, là où il régnait jadis sans partage. Le parti semble aujourd’hui prisonnier de son passé glorieux, sans parvenir à se projeter dans la modernité politique.

L’affaiblissement de ces deux blocs se traduit également par une fuite des cadres. La « transhumance », mal récurrent de la vie politique sénégalaise, vide les rangs de l’APR et du PDS au profit de la nouvelle mouvance présidentielle ou de coalitions de circonstance. Sans les leviers de l’État pour maintenir la cohésion par le clientélisme ou les nominations, les structures partisanes se désagrègent. La loyauté militante est mise à rude épreuve lorsque les perspectives de retour aux affaires semblent s’éloigner chaque jour davantage.

Le retour en force dans le jeu politique s’annonce comme une montagne difficile à gravir. Pour convaincre à nouveau, ces partis devraient opérer une autocritique profonde et un renouvellement intégral de leur personnel politique, une étape qu’ils semblent pour l’instant réticents à franchir. L’électorat sénégalais, particulièrement jeune et exigeant, a montré lors des derniers scrutins une volonté claire de tourner la page des méthodes anciennes. Le fossé entre les aspirations citoyennes et l’offre politique du PDS et de l’APR ne cesse de se creuser.

En outre, la stratégie de victimisation souvent adoptée par les responsables de l’APR face aux procédures judiciaires peine à susciter l’adhésion populaire. Dans un contexte où la demande de justice sociale est forte, la défense des privilèges passés est perçue avec scepticisme. Le parti se retrouve ainsi isolé, incapable de nouer des alliances solides avec une société civile qui a largement soutenu le changement de régime. Cette solitude politique est un signal alarmant pour une formation qui disposait, il y a peu, d’une majorité écrasante.

Désormais, le PDS et l’APR se trouvent à la croisée des chemins, menacés par une marginalisation durable. Si l’histoire politique montre que rien n’est jamais définitif, la configuration actuelle suggère que le cycle de domination de ces formations touche à sa fin. Sans une refonte idéologique et structurelle radicale, et surtout sans le retour effectif et courageux de leurs leaders sur le sol national, ces anciens géants risquent de n’être plus que les vestiges d’une époque révolue de la démocratie sénégalaise.

