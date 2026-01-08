Excédée par les pleurs…la nounou secoue le bébé qu’elle gardait

Vendredi soir, une nounou a appelé les parents, excédée par les pleurs de leur bébé qu’elle gardait pour la première fois.

Le couple est alors rentré précipitamment à son domicile de La Verpillère, dans l’Isère, pour récupérer leur fils.

Les parents ont ensuite transporté leur enfant à l’hôpital de Bourgoin-Jallieu où les médecins ont relevé les symptômes du syndrome du bébé secoué.

Le nouveau-né a été transféré à l’hôpital femme mère enfant de Bron, en banlieue de Lyon (Rhône). Un hématome cérébral a été détecté.

Placée en garde à vue lundi matin, l’assistante maternelle expérimentée de 63 ans a fini par reconnaître s’être énervée. Elle a secoué l’enfant d’avant en arrière quelques secondes dans un mouvement qu’elle ne décrit pas comme ayant été violent.

La nounou a été remise en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer sa profession en attendant son procès. Le bébé reste hospitalisé.

Source : F D