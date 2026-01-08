La Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS annonce 72 heures de grève

La coalition syndicale Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS a tenu, ce mercredi 7 janvier 2026 à Dakar, une conférence de presse marquant le lancement du premier jalon de son 5ᵉ plan d’actions, dans un contexte social qu’elle juge préoccupant pour les populations et les travailleurs des secteurs sanitaire et social.

Les responsables syndicaux ont déploré l’ouverture de l’année 2026 sous le signe des grèves plutôt que par des avancées concrètes en matière d’accessibilité financière et géographique aux soins de santé, rappelant que le droit à la santé est garanti par la Constitution et constitue un pilier essentiel du développement du capital humain, inscrit dans l’axe 2 du référentiel Sénégal Horizon 2050.

En raison de la célébration de l’Appel religieux du vénéré Seydina Limamou Laye, la grève de 72 heures, troisième jalon du plan d’actions, a été décalée de 24 heures. Elle se déroulera finalement les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2026, sans observance du service minimum, tout en assurant la prise en charge des urgences et le port de brassards rouges. Avant cette échéance, la coalition prévoit une marche nationale le 14 janvier 2026 à Thiès, à partir de 10 heures.

La Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS accuse le Gouvernement de mépris à l’endroit des populations, privées de 196 heures de soins et de services médico-sociaux lors des précédents mouvements d’humeur. Selon la coalition, l’État refuse d’honorer un passif social important, qu’il tenterait de justifier par une crise financière, alors que son train de vie continuerait d’augmenter avec le soutien de l’Assemblée nationale. Cette dernière est notamment critiquée pour avoir réduit de 18 % le budget du ministère de la Santé, tout en affichant un mode de vie jugé ostentatoire.

Les syndicalistes estiment par ailleurs que le discours à la nation du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a installé un sentiment de désespoir et de déception, loin des attentes d’un système sanitaire et social plus préventif, plus résilient et plus performant.

La coalition a également dénoncé une décision du ministre de l’Enseignement technique transformant certains Centres nationaux de réinsertion sociale en centres de formation technique et professionnelle inclusifs, une mesure qu’elle considère contraire à la vocation de ces structures et en violation de plusieurs conventions internationales et textes réglementaires.

Au seuil de l’année 2026, la Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS appelle à la mobilisation pour la réussite de la marche nationale du 14 janvier à Thiès et au respect de la grève de 72 heures annoncée.

Elle exprime sa solidarité avec l’ensemble des secteurs en lutte pour le paiement des salaires des contractuels, le respect du Code du travail et du Statut général de la Fonction publique, et plaide pour une jonction des luttes autour de la retraite à 65 ans, la revalorisation des pensions et l’amélioration de la couverture médicale.