Renouvellement de sa licence : Eumeu Sène face à un obstacle

Interrogé par Record dans son édition de ce mercredi, le manager de Eumeu Sène, Landiang, a catégoriquement démenti l’information selon laquelle le CNG aurait refusé de renouveler la licence de son protégé, atteint par la limite d’âge (45 ans). «J’ai reçu beaucoup d’appels concernant cette histoire, mais ce n’est vrai», a-t-il juré.

Mais dans son édition de ce matin, le quotidien sportif, repris par Seneweb, assure que le refus est avéré : «Eumeu a tenté de renouveler sa licence, et s’est vu signifié par le CNG qu’il ne pouvait pas encore le faire puisqu’il avait atteint ses 45 ans, l’âge de la retraite dans l’arène.»

Le journal renseigne cependant que l’instance dirigeante de la lutte a donné une chance au Pikinois en l’invitant à subir des tests médicaux qui, s’ils sont concluants, lui permettront de poursuivre sa carrière jusqu’à 48 ans.

Il s’agit d’une disposition introduite dans les textes de la lutte, sous les auspices de l’ancien ministre des Sports Matar Bâ.