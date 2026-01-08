Mauritanie : El Malick Ndiaye reçu par le président Ould Ghazouani

En visite officielle en République islamique de Mauritanie, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a été reçu ce mercredi 7 janvier à Nouakchott par Mohamed Ould Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie.

Le Président de l’Assemblée nationale était accompagné de son homologue mauritanien, Mohamed Bemba Meguett, Président de l’Assemblée nationale de Mauritanie, ainsi que de Monsieur Thierno Souleymane Diack, Ministre-Conseiller.

À sa sortie d’audience, El Malick Ndiaye s’est réjoui de la qualité des échanges avec le Chef de l’État mauritanien. Après avoir transmis les salutations des autorités sénégalaises, il a rappelé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques, fraternelles et de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, notamment dans le domaine parlementaire.