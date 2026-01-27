Agression aux Parcelles assainies : Un étudiant en droit envoyé en prison

Un étudiant en Licence 3 à à la Faculté des juridiques et politiques (FSJP) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), identifié sous le nom de A. Fall, a été placé en détention à la suite d’une violente agression survenue aux abords du stade municipal des Parcelles Assainies, en marge d’un concert.

Selon les informations recueillies par Wal fadjri, la victime, prénommée Cheikh, passait un appel téléphonique lorsqu’elle a été prise à partie par un groupe d’individus. Les faits relèvent d’un vol en réunion commis de nuit, avec violences. Pour neutraliser leur cible, les agresseurs auraient fait usage d’une pompe asphyxiante, détaillent les interlocuteurs du journal.

Alertés après l’attaque, les services de police ont procédé à l’arrestation des suspects. Ces derniers, dont l’étudiant, ont été déférés au parquet pour vol en réunion commis la nuit avec violences, glisse le quotidien du groupe de presse du Front de terre.