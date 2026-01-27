Kédougou : le corps d’un quinquagénaire repêché dans le fleuve Gambie

Un drame a secoué la commune de Kédougou ce lundi en fin d’après-midi. Aux environs de 16h40, le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans les eaux du fleuve Gambie, à hauteur du quartier Togoro.

La victime a été identifiée comme étant Mamadou Saliou Doucouré, un ressortissant guinéen âgé de 55 ans. Selon les premières informations recueillies sur place, le quinquagénaire aurait péri par noyade, bien que les circonstances exactes de l’accident restent encore à élucider.

L’alerte a mobilisé les éléments de la 62ᵉ Compagnie d’incendie et de secours de Kédougou, qui ont procédé au repêchage de la dépouille.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises de ce drame survenu dans une zone du fleuve Gambie particulièrement fréquentée par les populations riveraines.

